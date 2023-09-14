Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13'e çıkardı

 Kayseri Ticaret Odası (KTO) Kayseri Çemeninin de tescilini alarak coğrafi işaretli ürün sayısını 13'e çıkardı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, '12 yöresel lezzetimiz için coğrafi işaret tescilini şehrimize kazandırmıştık.

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  • 14.09.2023 17:07
  • Güncelleme: 14.09.2023 17:07
Kayseri Ticaret Odası Coğrafi İşaretli ürün sayısını 13'e çıkardı

Şehrimizin eşsiz lezzetlerinden birisi olan Kayseri Çemeninin de coğrafi işaret belgesini alarak bu sayıyı 13’e çıkardık.  Yerel ürünlerimize ve yerel değerlerimize coğrafi işaret alarak sahip çıkıyoruz. 2 ürünümüzün de tescil süreci devam ediyor” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) coğrafi işaretli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Çemeninin de tescilini alan KTO coğrafi işaretli ürün sayısını 13’e çıkardı. İlimizin en fazla coğrafi işaret tescil sahibi kurumu olarak Kayseri’nin gastronomi turizminde en çok tercih edilen illerinden birisi olmasını hedeflediklerini belirten Gülsoy, “Coğrafi işaret tescilli ürünler, yerel üretime ve kırsal kalkınmaya destek olma, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri muhafaza etme, turizme katkı sağlama ve ürün taklitçiliği ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Şehrimizle özdeşleşen pastırma, sucuk ve mantının ulusalda tescil içeriklerini yenileyerek, bu ürünlerimizin Avrupa Birliği (AB) tarafında da tescil başvuru sürecini yeniden başlatmıştık. Bunun yanı sıra ilimizin yöresel lezzetlerinden olan Kayseri Yağlaması, Kayseri Katmeri, Kayseri Tandır Böreği, Kayseri Kurşun Aşı, Kayseri Nevzinesi, Kayseri Yağ Mantısı, Kayseri Tepsi Mantısı, Kayseri Fırın Ağzı Kebabı ve Kayseri Gül Baklavası’nın da coğrafi işaret tescillerini alarak ürünlerimizi koruma altına aldık. Son olarak başvurusunu yaptığımız Kayseri Çemenin de coğrafi işaret tescili alması ile odamızın tescil sahibi kurum olduğu ürün sayımızı 13’e çıkardık. Şehrimize hayırlı olsun diyor, Kayseri Sucuk İçi ve Kayseri Börek Aşı için de tescil sürecimizin devam ettiğini belirtmek istiyorum. İlimize özgü ürünlerimizin Coğrafi işaret etiketi almış olması Kayseri’nin tanıtımı ve sisteme dahil olan üretici firmaların prestiji anlamında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretli ürün sistemine dahil olan firma sayılarımızın artması büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu. 

Coğrafi işaretli ürünlerin önemine değinen Gülsoy, “Aldığımız bu coğrafi işaret tescilleri kültürümüzün korunmasına, yerelimize sahip çıkmamıza ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacaktır. Artık insanlarımız yerel ve doğal ürünleri tercih etmektedir. Coğrafi işaret etiketi ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama niteliklerini de artırmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler, üreticilerimize ve müteşebbislerimize de yeni fırsat kapıları açmaktadır. Bu kapsamda Kayseri Ticaret Odası olarak gastronomi cenneti kentimizde yerel lezzetlerimizin tescil sayılarını artırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” ifadelerini kullandı. 

Başkan Gülsoy, Kayseri’ye ait coğrafi işaretli ürün sayısının, Talas Zincidere Kuru Kaymağı ve Kayseri Çemeninin tescillenmesiyle birlikte toplam 28’e ulaştığını sözlerine ekledi.

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