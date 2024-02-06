Kayserili karateciler Balkan Şampiyonası'na katılacak

Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda madalya kazanan Kayserili 5 sporcu, Romanya’da yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Adana’da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Kayseri Bölgesi sporcuları 1 gümüş ve 4 bronz madalyanın sahibi oldu. 45 kiloda yarışan Kayserili sporcu Emirhan Demir Türkiye ikincisi olurken, Erkek Takım Kata’da yarışan sporculardan Eray Efe Karatay, Hasan Efe Yiğittürk, Mustafa Selim Çetin ve Muhammet Eren Deniz, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kayserili sporcular elde ettiği başarılar ile 27-30 Mayıs 2024 tarihlerinde Romanya’da yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etmiş oldular. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri Hüseyin Kiraz ve Fatih Güneş’i tebrik ederek, katılacakları Balkan Şampiyonası’nda başarılar diledi.