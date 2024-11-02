Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Cardoso’nun pasıyla topla buluşan Bourabia’nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan içeri gönderdiği topu Mane kafayla Hasan Ali’ye aktardı. Hasan Ali’nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

65. dakikada Hasan Ali’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Attamah’ın kafa vuruşunda top top az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada sağ kanattan Bahoken’in sert şutunda top kaleyi bulmadı.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Kayserispor: Bilal, Attamah, Jeanvier, Carole, Gökhan, Kartal (Boa Morte dk. 73), Bourabia (Ramazan dk. 84), Hasan Ali, Mane (Ackahdk. 84), Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 63)

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Arif, Baran, Eray, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet (Shehu dk. 64), Fougeu (Yusuf Sarı dk. 46), Tayfun, Ali Yavuz (Aymbetov dk. 79), Yusuf (Alioui dk. 88)

Yedekler: Murat, Manev, Burhan, Nourani, Osman, Ahmet

Teknik Direktör: Serkan Damla

Sarı kartlar: Kayra, Attamah, Bourabia, Bilal (Kayserispor), Abdulsamet, Shehu (Adana Demirspor)

İHA
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