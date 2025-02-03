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  • KOM Şube operasyonunda 5 gözaltı: Fetö operasyonunda 1 kişi yakalandı

KOM Şube operasyonunda 5 gözaltı: Fetö operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kayseri'de KOM şube ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 27 kilogram kaçak tütün ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele ekiplerinin 1 haftalık operasyonunda ise FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

KOM Şube operasyonunda 5 gözaltı: Fetö operasyonunda 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 27 kilogram kaçak tütün, 350 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında da 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken aranan şahıslar kapsamında 21 şahıs yakalandı.

‘FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ YAKALANDI’

Öte yandan terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalarda FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Haber Merkezi

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