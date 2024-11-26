Köyde mahsur kalan vatandaştan belediyeye çağrı

Kayseri’nin Develi ilçesinde kar esareti yaşayan besici hayvanlarını yemleyemediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Dereşim Mahallesi’nde besici Fatih Şahin, kar yağışının ardından yolları kapandı. Aracı ve motoru da kar altında kalan Şahin, hayvanlarına yem getirmek için kürekle 500 metre yol açması gerektiğini söyleyerek, belediye yetkililerinden yardım istedi.

Mahsur kaldıklarını söyleyen Şahin, “Sayın belediye başkanımız, kar yağdığından dolayı mahsur kaldık. Ben şimdi bu yolu açmak için 500 metre yol açacağım. Hayvanlarımın yemi bitti. Kürekle ben 500 metre yolu nasıl açabilirim? Göründüğü gibi arabam burada mahsur kaldı, motorumuz mahsur kaldı. Hiçbir şey yapacak durumumuz yok. Hayvanlarımızın yemi yok 3-4 gündür. Biz bunu nasıl yapacağız? Buraya gelip biri de açmıyor. Gelen gidiyor. Ben anlamadım bu nasıl iş? 2 binli yıllarda yaşıyoruz ama yaşadığımız çileye, duruma bakın. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.