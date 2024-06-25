Mehmet Emin Nas'a son görev

Kayseri eğitim ve spor camiasının tanıdık isimlerinden Mehmet Emin Nas hayatını kaybetti. 66 yaşındaki öğretmen ve antrenör Mehmet Emin Nas, son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Emin Nas'a son görev
Kayseri GündemEditör

Kayseri eğitim ve spor camiasının tanıdık isimlerinden Mehmet Emin Nas hayatını kaybetti. 66 yaşındaki öğretmen ve antrenör Mehmet Emin Nas, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri eğitim ve spor camisaının önemli isimlerinden Mehmet Emin Nas, hayatını kaybetti. Uzun yıllar Fevzi Çakmak Lisesi’nde öğretmenlik yapan, ayrıca futbol antrenörlüğü de yapan Mehmet Emin Nas, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Merhum Nas, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, antrenörler, eski sporcuları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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