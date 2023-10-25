Melikgazi'den 2 adet kiralık eczane yeri ihalesi

Yeniköy Mahallesi'nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi'ne ait olan 2 adet eczane yeri, 8 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

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  • 25.10.2023 11:29
  • Güncelleme: 25.10.2023 11:29
Melikgazi'den 2 adet kiralık eczane yeri ihalesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeniköy Mahallesi’nde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 2 adet eczane yeri, 8 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da açık artırma usulüyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

İhalenin Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak özellikle sağlık alanında büyük yatırımlar yaptık. İlçemize 15 Aile Sağlığı Merkezi kazandırdık. Böylece yaptığımız birçok hizmetin yanında sağlık hizmetine katkı sağlıyoruz. Yapılan sağlık merkezlerinin yanına eczanelerde yaparak vatandaşlarımızın eczanelere rahat ulaşımını da sağlıyoruz. Yeniköy Mahallemizde Hatice Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’mizde sona geldik. Bu sağlık merkezimizin hemen yanında 63 metrekare büyüklüğünde 2 adet eczane yaptık. 08 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da açık artırma usulüyle 2 adet eczane yerini 10 yıllığına kiraya vereceğiz. İhalemize katılmak isteyenler www.melikgazi.bel.tr adresimizden detaylı bilgi alabilir. Tüm eczacılarımızı ihalemize davet ediyorum” dedi.

İHA

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