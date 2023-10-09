Melikgazi Kayseri üçüncü mağlubiyetini aldı

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı.

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  • 09.10.2023 08:34
  • Güncelleme: 09.10.2023 08:34
Melikgazi Kayseri üçüncü mağlubiyetini aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligde üçüncü mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol’da ligin 5.haftasında evinde oynadığı maçta Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola 106-107 kaybetti. Sarı kırmızılılar bu sezon iç sahada ilk mağlubiyetini aldı. Ligde geride kalan 5. hafta sonunda oynadığı 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 7 puan topladı. Ligde 7.sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 6. haftasında deplasmanda Emlak Konut’a konuk olacak.

Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Uludağ Basketbol ve İlkem Yapı Tarsusspor’u yenerken Nesibe Aydın, Beşiktaş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbola kaybetti.

İHA

Kayseri Gündem
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