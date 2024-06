MHP eski il Başkanı İncetoprak 'Bizde görev istenmez verilir'

MHP Önceki Dönem Kayseri İl Başkanı ve 28. Dönem Kayseri Milletvekili Adayı Adnan İncetoprak, son günlerde çıkan haberler ve sosyal medyada yapılan yorumlarla ilgili bir açıklama yaptı. Hayatının her döneminde ‘Milliyetçi Hareketin bir neferi olarak görev istenmez, verilir’ düsturu ile hareket ettiğini dile getiren İncetoprak, yapılan haber ve yorumların şahsı dışında geliştiğini söyledi.

İncetoprak, İl Başkanı Seyit Demirezen’in il beyi olarak her zaman emrinde olduğunu dile getirerek, “Son günlerde gerek basın yayın organlarında gerekse sosyal medyada yapılan bazı haber ve yorumlarda MHP İl Başkanlığı ve şahsımı töhmet altında bırakan ifadeleri maalesef üzüntü ile takip ettim. Yıllardır MHP çatısı altında verilen her görevi küçük, büyük ayrımı yapmadan ifa eden Ülkücü Hareketin bir neferi olarak bu tür söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim.

İl Başkanımız Sayın Seyit Demirezen’in il beyimiz olarak her zaman emrinde olduğumun altını bir kez daha kalın bir çizgi ile çizerken, çıkan haberlerin ve yorumların şahsımın dışında geliştiğini esefle takip etmekteyim.

Bizler Ülkücü Hareket içerisinde yıllardır ‘Görev istenmez, verilir’ düsturu ile çalışmış, bu söylemi içselleştirmiş ve hayatımızın her noktasına taşımış insanlar olarak teşkilat terbiyesi gereği hiçbir zaman göreve talip olmadığımızı camiamız yakından takdir etmişlerdir. Verilen hiçbir görevden kaçmadığımız gibi, hiçbir göreve de şimdiye kadar talip olmadık. Bunun her kesim tarafından bilinmesinde fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim.

Başta Genel Başkanımız Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, genel başkan yardımcımız, il başkanımız, milletvekilimiz ve il teşkilatımızın bir kez daha şartsız, fakatsız, lakinsiz emirlerinde olduğumu belirtirken, yeniden söylüyorum: ‘Milliyetçi Hareketin bir neferi olarak görev istenmez, verilir’ düsturu çerçevesinden bir adım bile geri atmadım, atmayacağım” ifadelerine yer verdi.