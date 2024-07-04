Milletvekili Cıngı, Gergerlioğlu'nun iddialarına cevap verdi

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve kent genelinde sorunların yaşanmasına sebep olan Suriyeli bir kişinin Suriyeli kız çocuğunu taciz etmesi olayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de gündemindeydi. Meclis'te bazı vekillerin iddiaları üzerine AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı meclis konuşması gerçekleştirdi. Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın herkesin cesaret edemeyeceği bir şekilde olayın ardından olşan kalabalığın arasına girdiğini ve doğru politika ürettiklerini söyledi. Cıngı konuşmasında, " Bir yanlış bilgiyi tashih etmek için buradayım. Sayın Gergerlioğlu, çok doğru tespitlerde bulunduğunu... Solingen’de yanan Türk evleri için biz neler hissediyorsak burada yapılan haksız ve gayriadil uygulamalar için de aynı şeyi hissetmek zorundayız ama objektifliğinize halel gelmesini istemiyorsanız hadisenin tamamına doğru bakmanız lazım. Orada insanlar arasında bir şayia yayıldı ve bazı tahrikçi gruplar “Çocuk Türk çocuğu, ciğeri patlatıldı, öldürüldü, tecavüz edildi.” falan gibi insanları tahrik etmek için bir dedikodu ürettiler. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Emniyet Müdürümüz çıkıp bu çocuğun Suriyeli bir çocuk olduğunu ama Suriyeli dahi olsa çocuk çocuktur, bu suç dünyanın her yerinde aynı sıkıntıyı doğurur ve aynı şekilde cezalandırılmalıdır dediler. Hayır, konuşmalarının tamamını seyredin lütfen, öyle bir şey yok. Hayır ama açıklamanın arka perdesi var. Çıkan yanlış şayiaları düzeltmek için Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz bu açıklamayı yapmıştır ama her ikisi de Gökmen Çiçek de Emniyet Müdürü Atanur Aydın da herkesin cesaret edemeyeceği şekilde kalabalıkların arasına girmiş halkı teskin etmek için çok doğru politikalar üretmişlerdir. Lütfen, hadiseyi tek boyutlu olarak inceleyip burada yansıtmayın" diye konuştu.