Motosikletliler kadın ve çocuk şiddetine tepki için şehri turladı

Türkiye genelinde son zamanlarda yaşanan kadın ve çocuk şiddetlerine dikkat çekmek amacıyla Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü, Kayseri Havalimanı'ndan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne kadar 62 motosikletle toplu sürüş gerçekleştirdi. Sürüşten sonra Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü Kurucusu Mert Uysal grup adına açıklama yaptı. Açıklamada Uysal, "Artık sık sık gündem olup, çocuklar ve kadınlara yönelik Yaşanan bu korkunç olaylar gerçekten kan dondurucu bir hal almaya başladı. Bu durumlar İnsanlığın hem birbirine olan güvenini fazlasıyla sarsmakta olup son olaylar sebebiyle Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü olarak Valilik İzinli olarak başlatmış olduğumuz, Kadınlara, çocuklara karşı yönelik bu cinayet ve şiddetlere karşı hayır! Diyebilmek ve tepkimizi gösterebilmek maksatlı şuan burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. İnsanların bu zamanımızda suç işlemeyi) kolay görüyor olabilmeleri ve bunu yaparken korkularının olmaması hem vicdaní hem insanı yönden hiçbir kabul edilebilirliği yoktur. Bu durumlar Gerçekten korkutucu bir hal almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda iki kardeşimiz, uyuşturucu bağımlısı olan insan bile diyemeyecegimiz bir varlık yüzünden vahşice katledildi. Önce bedeni sonra da kafası kesildi ve daha sonra İstanbul surlarından aşağıya atıldı. Bu cümleleri okurken bile tüylerim diken diken oluyor ve bu tarz cinayetlere kurban giden daha çok kardeşimiz var. Artık buna bi dur demeliyiz. İnsanları suç işlemekten korkutacak uzaklaştıracak kararlar alınmalı. Hayatlarının baharını bile yaşayamadı bu kardeşlerimiz. Ailelerinin acısı nasıl dinecek? Bir çok örneği var bu cinayetlerin" diye konuştu.



'ŞEHİT EDİLEN POLİS MEMURU ŞEYDA, ÖĞRETMEN AYBÜKE YALÇIN..'

Daha önce yaşanan cinayetlere de dikkat çeken Uysal, "26 farklı suçtan sabıka kaydı bulunan insan olmayan varlık, polis memurunuzu şehit etti. Özgecan Aslan, Narin, Şehit Kadın Öğretmen Aybüke Yalçın, İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve bir çok kardeşimizin mekanları cennet olsun inşallah. Bu cinayet ve şiddetlere göz yummamalıyız. Devletimizin bu konuyla alakalı suç işleme oranını azaltıcı şekilde kesin, sert ve net kararlar alma yönünde harekete geçmesi, hepimizin tek temennisidir. Sosyal ve ekonomik yaşantı, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı, bireyin çocukluk dönemlerinde tanık olduğu ya da maruz kaldığı şiddet gibi birçok etken kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda şiddetin yanında şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırmak ve kadın cinayetleri ile etkin mücadele etmek için eşgüdümlü ve çok boyutlu çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. Kadın cinayetlerinin önlenmesi ve kadınların yaşam hakkının korunması tüm uygun araçlar kullanılarak ilgili kurumların iş birliğini ve mücadelesini gerektirmektedir. Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şiddetin son bulmasını temenni ediyoruz. Katledilerek yaşamlarına son verilen kadınların ve çocukların yakınlarına Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü olarak başsağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.