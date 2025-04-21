Narkotik ekiplerince 1 haftada 41 gözaltı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 645,92 gram narkotik madde ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 23 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik ekiplerince 1 haftada 41 gözaltı

Kayseri  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 645,92 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 28 operasyon kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 23 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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