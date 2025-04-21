Narkotik ekiplerince 1 haftada 41 gözaltı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda 645,92 gram narkotik madde ele geçirildi. 22 operasyon kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 23 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; Operasyonlarda toplamda; 645,92 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 28 operasyon kapsamında 41 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 23 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.