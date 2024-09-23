Narkotik polisinden 1 haftada 26 tutuklama

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 36 operasyonda yakalanan 26 şahıs tutuklandı.

Narkotik polisinden 1 haftada 26 tutuklama
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 36 operasyonda yakalanan 26 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 36 operasyonda 58 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 647,4 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 227 adet tabanca fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, işlem yapılan şahıslardan 26’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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