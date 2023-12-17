Narkotik suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlarından aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. ile birlikte 6 kişi yakalandı.

Şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.