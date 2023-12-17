7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'ndan duygu dolu konser

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi; 7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu’nun duygu yüklü konseriyle anıldı.

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konserde 2008 yılında gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan Antakya Medeniyeler Korosu Derneği sahne aldı. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra koro üyelerinin neredeyse hepsinin birinci derecede yakınlarını kaybettiği, birçok koro üyesinin evleri ve iş yerlerinin yıkıldığı, koronun çalışmalarını yaptığı dernek binasının yıkıldığı, müzik aletleri ve kostümleri dahil tüm eşyalarının enkazda kaldığı bir sürecin ardından ayağa kalkan koro; Kayseri’nin Develi ilçesinde verdikleri konserle vatandaşlara duygu dolu bir akşam yaşattı.

Türkü, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendiren koroya konser sonrası teşekkürlerini ileten ve hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Müziğin evrensel diliyle gittikleri her yere barış ve kardeşlik götüren koromuzu en kısa zamanda yine misafir etmek istiyoruz" dedi. Develi’ye gelmekten ve Develilileri tanımaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirten koro şefi Yılmaz Özfırat ve konsere katılan vatandaşlar da böylesi anlamlı bir konser düzenlediği için Başkan Cabbar’a teşekkürlerini iletti.