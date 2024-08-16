Nevşehir il jandarma komutanı değişti
Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Tuğgeneralliğe terfi ederek Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Tuğgeneralliğe terfi ederek Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın; Tuğgeneralliğe terfi ederek Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı görevine ise Ordu İl Jandarma komutanı Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz atandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Kıdemli Albay Vedat Kültür ise Kütahya İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.