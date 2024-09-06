Okul kıyafetlerinde fiyat yüzde 25 arttı: Bu sezon ne kadar ödenecek?

KAYSERİ (1HA-ÖZEL)-

Okul alışverişleri sürüyor. 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunun gelmesiyle vatandaşlar ilkokul, ortaokul ve lise için okul kıyafeti alışverişlerini de sürdürüyor.

Yeni sezonda geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 25 artış yaşandığını ifade eden İşletmeci İlhami İlgün “Bu seneki ilkokul, ortaokul ve lise kıyafetlerinin fiyatları geçen seneye oranla maliyet olarak çok büyük artış sağlamadı, aşağı yukarı yüzde 25 gibi bir artışımız var. Bugün ilkokulda ki bir çocuğu komple giydirmek bin 100 liraya, lisede ise bin 300, bin 400 lirayı bulabiliyor. Fiyatlar uygun, vatandaşlarda heyecan çok fazla. O sebeple bu sene satışlarımız çok fazla. Enflasyonun yükselmesi nedeniyle kar oranlarımızı düşürerek hizmet veriyoruz. Vatandaşın gideceği okulların hepsinin kıyafeti bizde olmasa da Kayseri’de 10-12 tane yer mevcut. Devlet okullarının kıyafeti her yerde bulunabileceği üzere bizim firmamızda da bulunabiliyor. Üretimimizin yüzde 70’si kendimize ait. Formalarımız eskisi gibi değil, eskiden siyah önlüklerimiz vardı. Şimdi çocuklarımızın içini kıpırdatacak ürünlerimiz var. Tişörtlerimiz, sweatshirtlerimiz, eşofman altlarımız var. Çocukların daha rahat hissedeceği kumaşlar tercih ediyoruz. Devletimizin de dikkat ettiği, kanserojen madde üretmeyen ürünler kullanıyoruz” diye konuştu.