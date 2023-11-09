Otomobil takla attı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu anne ve 2 çocuğu yaralandı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.R. idaresindeki 38 AHL 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Elektrik direğine çarparak duran araçta sürücü ile beraber 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan anne ve 2 çocuğu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaptı. Takla atan otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.