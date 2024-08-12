Otomobilin çarptığı genç tedavi altına alındı

Kayseri'de meydana gelen kazada A.E.H. otomobille B.E.H.'ye çarptı. Yaralı B.E.H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobilin çarptığı genç tedavi altına alındı

Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü A.E.H (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek B.E.H.’ye (21) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı B.E.H.’i hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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