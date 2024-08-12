Otomobilin çarptığı genç tedavi altına alındı
Kayseri'de meydana gelen kazada A.E.H. otomobille B.E.H.'ye çarptı. Yaralı B.E.H. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Tınaztepe Mahallesi Taha Carım Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü A.E.H (24) direksiyon hakimiyetini kaybederek B.E.H.’ye (21) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı B.E.H.’i hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.