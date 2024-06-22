Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 29 DF 321 plakalı otomobil ile 38 AIR 848 plakalı otomobil Mehmet Özhaseki bulvarı üzerinde çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Otomobillerde bulunan 4 kişi, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobiller ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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