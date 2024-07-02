Provakatörleri kamyonla taşıyan şahıs çocuk tecavüzcüsü çıktı
Mahallelerde Suriyeli işyeri ve evlerine karşı eylemler düzenleyen provakatörleri taşıyan şoförün plakası ve kimliği tespit edildi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından yapılan paylaşımda, kamyonuyla gençleri mahalleye taşıyan şahsin 2005 Melikgazi Doğumlu Z.Y. olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınan şahsın, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama, tehdit, hakaret, reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından emniyette kaydının olduğu tespit edildi.