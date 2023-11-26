Recep Uçar: '1 puandan çok mutlu değilim ama 1 puanı da değerli buluyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Alınan 1 puan, samimi olmak gerekirse çok mutlu değilim. Ama 1 puanı da değerli buluyorum dedi.

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  • 26.11.2023 17:08
  • Güncelleme: 26.11.2023 17:27
Recep Uçar: '1 puandan çok mutlu değilim ama 1 puanı da değerli buluyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan 1 puan, samimi olmak gerekirse çok mutlu değilim. Ama 1 puanı da değerli buluyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligin iyi takımlarından birine karşı alınan 1 puanın değerli olduğunu ifade ederek, "Adana Demirspor baktığımızda ligin en iyi takımlarından birisi, bütçe ve oyuncu kalitesi olarak ligin en değerli kadrolarından birisi. Sadece Türk Milli Takımı’na 3 oyuncu göndermeleri, kadro kalitelerinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Alınan 1 puan, samimi olmak gerekirse çok mutlu değilim. Ama 1 puanı da değerli buluyorum. Çünkü iyi bir takıma karşı aldığımız puan. 5 maçtır kaybetmemek bizim için değerli. Çok kazanmak istiyorduk ama olmadı. Kazanma arzusuyla maça başlayan bir Kayserispor vardı. İlk 30 dakika Cardoso, Kemen, Thiam ile pozisyonlar yakaladık. Bunlardan 1-2 tanesini gol yapabilsek oyun farklı yere gidecekti. Bunları kaçırdığınız sürece her ne kadar önlem alsak da ister istemez ligin en iyi geçiş yapan takımlarından biriyle oynuyoruz. Kalecimize ilk gelen şut 33. dakikada geldi. Bu bizim adımıza değerli bir istatistik. Ama 1-0 içeriye girdik. İkinci yarıdaki arzumuz; biraz daha baskılı, biraz daha topu hızlı çeviren bir oyun oynamaktı. 70’e kadar denedik, yakaladığımız pozisyonlar vardı. İstatistiklere de baktığımızda rakibin önünde olan bir Kayserispor vardı bugün. 1 puan kıymetli, ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek. Bu ligde iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Adana Demirspor takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

İHA

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