Saadet Partili Murat Küçük toprağa verildi
Hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük son yolculuğuna uğurlandı.
Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Melikgazi İlçe Sorumlusu Murat Küçük 57 yaşında hayatını kaybetti. Murat Küçük’ün cenazesi Hulusi Akar Cami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına, parti yönetimi, Küçük’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.