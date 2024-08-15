Şeker'den Örnek Yaz Okulu

12. Yaz Spor Okulları kapanış programı düzenledi. Program velilerin yaz okulları hakkında memnuniyetlerini belirten konuşmaları ile başladı.

Öğrencilerden Bartu UZUN, Arif Nihat ASYA’nın Bayrak şiirini okudu.

Melikgazi İlçe Müftülüğü’nden manevi danışman metin DİVRİNGİ ise, çocukların bedensel ve sportif gelişimlerinin yanı sıra ahlaki gelişimlerinin önemine vurgu yaparak Kayseri Şeker Fabrikası’nın örnek bir çalışma yaptığını belirtti.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, Her birine spor kıyafetleri hediye edildi. Çocuklar bizim geleceğimiz, biz istedik ki çocuklarımız yaz tatilin en iyi şekilde değerlendirsinler. Hem bedenen hem de ruhsal açıdan sağlam ve sağlıklı gençler olsunlar. 12.yılda çocuklarımızın ve velilerimizin bu istekliliği bizleri mutlu etti.

Şeker Spor Kulübü Müdürü ve Yaz Spor Okulları eğitim koordinatörü Emin GÖK ise, Bu yıl Yaz okullarına 8-14 yaş kategorisindeki çocuklara yönelik olarak Futbol, Güreş ve Satranç branşlarındaki yaz kurslarına 500’ün üzerinde üzerinde öğrencinin kaydolduğunu, ücretsiz eğitim ve ulaşım imkânı sağlandığını belirtti.