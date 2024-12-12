'Sigara dumanı çocukların akciğer gelişimini köreltiyor'

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında yayınlanan 'Sağlık Olsun' programına konuk olarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Pasif içicilik konusunda çocuğu olan ebeveynleri uyaran Çocuk Hastalıkları Uzmanı Merve Karaca, “Sigara, dumanından gerçekten çocuklarımızı uzak tutmamız gereken belki de en önemli şeylerden birisi. Çünkü çocuğun akciğer kapasitesi yaşla birlikte artıyor, büyüyor. Akciğerlerde büyüme hücreleri var ve özellikle 1 yaş altında bunlar gelişime açık hücreler. Sigara dumanı maruziyetiyle biz bu büyüme hücrelerini biraz köreltiyoruz. Özellikle bir de eklenen hastalıklar, tıkayıcı, mukuslar, balgam vesaire olduğu zaman akciğer kapasitesini giderek de düşürmüş oluyoruz. Ve öyle bir durum ki mesela yetişkinlikte daha büyük yaşlarda ulaşılabilecek akciğer kapasitesine maalesef ulaşmasını daha en başından bir miktar engellemiş oluyoruz. Yani pasif içicilik o yüzden bizim için çok önemli. Çocukları sigara dumanına bizzat maruz bırakmaktan bahsetmiyorum. Bir kıyafetiniz olsun veya içtiğiniz kıyafeti mutlaka değiştirin. Elinizi yüzünüzü güzelce yıkayarak üstünüze sinen sigara kokusu uzaklaştıktan sonra çocuklarınıza yaklaşın. En azından buna dikkat edilmelidir. Sigara kıyafeti, sigara önlüğü artık adına ne derseniz en azından belki o tarz bir şey olup sonrasında o kıyafetleri çıkarıp işte elimizi yüzümüzü iyice yıkayıp gerekirse dişlerimizi fırçalayıp o şekilde çocuklarımıza yaklaşmak lazım” şeklinde konuştu.