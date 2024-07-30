Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 APJ 99 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen ve ismi öğrenileyem yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yola düşerken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yaralı yayada ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasar oluşan otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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