Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 APJ 99 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen ve ismi öğrenileyem yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yola düşerken; ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yaralı yayada ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Maddi hasar oluşan otomobilde polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.