Sözcü'nün mesnetsiz haberine Yahyalı Belediyesi cevap verdi

Kayseri'nin Yahyalı Belediyesi'nden Sözcü Gazetesi'nin manşetinde yer alan 'Kaymakam ve Belediye Başkanı Şeyhin Önünde El Pençe Divan Durdu' haberine tepki geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, 'Art niyetle kaleme alınan mesnetsiz bir haberdir' denildi.

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  • 03.11.2023 16:42
  • Güncelleme: 04.11.2023 11:26
Sözcü'nün mesnetsiz haberine Yahyalı Belediyesi cevap verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı Belediyesi’nden Sözcü Gazetesi’nin manşetinde yer alan ‘Kaymakam ve Belediye Başkanı Şeyhin Önünde El Pençe Divan Durdu’ haberine tepki geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Art niyetle kaleme alınan mesnetsiz bir haberdir” denildi.

Yahyalı Belediyesi Sözcü Gazetesi’nin manşetinde yer alan ‘Kaymakam ve Belediye Başkanı Şeyhin Önünde El Pençe Divan Durdu’ haberine tepki gösterdi. Yapılan haberin art niyetli olduğunun söylendiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün ulusal olarak yayın yapan Sözcü Gazetesi manşetinde yer alan ‘Kaymakam ve Belediye Başkanı Şeyhin Önünde El Pençe Divan Durdu’ haberi art niyetle kaleme alınan mesnetsiz bir haberdir. Haber, iyi bir bürokrat olan ilçe kaymakamımızı ve çalışkanlığı ile öne çıkan bir belediye başkanımızı hedef aldığı gibi, ömrünü ilim yolunda geçirerek birçok insana faydalı olan İlahiyatçı Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi’yi hedef alması bizleri şaşırtmamıştır. Türkiye’nin eski karanlık günlerinden fırlayan bir zihniyetle kaleme alınan haberde ifade edildiği “El Pençe Divan Duran” bir görüntü oluşmamış, görüntü tamamen çarpıtılmıştır. Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi’nin Asfalt Üretim Tesisine dua etmek ve hayırlı olsun demek için yaptığı ziyarette Âlime duyulan saygı gereği insanların ellerini birbirine bağlaması art niyetli bir şekilde ifade edilerek, ‘El Pençe Divan Durdu’ diye servis edilmiştir. Haberde oluşturulmak istenen algı ile gerçekler arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. İlçesine en iyisini yapmak için gece - gündüz demeden çalışan ilçe kaymakamımıza ve 9 buçuk yıllık görev süresi boyunca yaptığı sayısız projelerle halka başarıyla hizmet eden belediye başkanımıza yaptıkları bu yakıştırmayı kabul etmiyor, haberi yapan ve yayınlayan Sözcü Gazetesi’ni şiddetle kınıyoruz.”

İHA

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