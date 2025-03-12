Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi'nden Teknofest KKTC 2025'e Rekor Başarı!

21 Takım, 92 Öğrenci Yarı Finalde!

Talas Belediyesi E-Spor ve İnovasyon Merkezi’nde sıfırdan eğitim alarak teknoloji takımlarına katılan öğrencilerimiz, 21 takım ve 92 öğrenciyle yarı finale yükselmeyi başardı!

Bu büyük başarı, merkezimizin sunduğu nitelikli eğitimlerin ve güçlü takım ruhunun bir göstergesi oldu.

Öğrencilerimiz; robotik, yapay zeka, enerji verimliliği, insansız hava araçları ve çevre dostu projeler gibi birçok alanda jüri tarafından büyük beğeni topladı.

Şimdi hedef final! İlkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimiz, alanında uzman mentorlarla projelerini geliştirerek finale hazırlanıyor. Final çalışmaları kapsamında sunum hazırlıklarına da başladık!

Yenilikçi fikirler, ileri mühendislik çözümleri ve ekip ruhuyla şampiyonluk yolunda ilerliyoruz!

Bu başarıya imza atan tüm öğrencilerimizi, eğitmenlerimizi ve destek veren herkesi tebrik ediyor, final yolunda takımlarımıza başarılar diliyoruz!