Talas'ta yatırım fırsatına sayılı saatler

Talas Belediyesi'nin Başakpınar Mahallesi'nde 5 parça 4 katlı konut arsası, Reşadiye'de 2 villa parseli ve Harman Mahallesi'nde 1 dairenin satışını yapacağı ihalelerine sayılı saatler kaldı. 23 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalelerden elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Talas'ta yatırım fırsatına sayılı saatler
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi’nin Başakpınar Mahallesi’nde 5 parça 4 katlı konut arsası, Reşadiye’de 2 villa parseli ve Harman Mahallesi’nde 1 dairenin satışını yapacağı ihalelerine sayılı saatler kaldı. 23 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek ihalelerden elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Talas Belediyesi kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunmaya devam ediyor. Toplam 8 parça taşınmazdan ilk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Başakpınar Mahallesi’nde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki 5 konut parselinin satışı yapılacak. Kapalı teklif yoluyla yapılacak ihalelerde Malatya yolu üzerinde bulunan arsalar alıcısını bulacak.

Aynı gün ayrıca Reşadiye Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2 villa parseli açık teklif usulüyle ihaleye çıkacak. Ayrıca bu ihalelerin ardından son olarak Harman Mahallesi Erhan Caddesi A Blok’ta yer alan 11. kattaki güneydoğu cepheli 2+1 dairenin satışı yapılacak. Her üç ihale Belediye Meclis Salonu’nda 23 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

Haber Merkezi
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