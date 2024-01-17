Terminal Esnafına Ziyaret Polemiği

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel,beraberindeki heyetle birlikte şehir terminaline giderek esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinlemesinin akabinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da Terminal esnafını ziyaret etmesi, İyi Parti adayı Kazım Yücel tarafından olayın farklı yorumlanmasına neden oldu.

Terminal esnafı, aday Kazım Yücel'e sorunlarını aktararak "Yıllardır şehir terminali kış çok soğuk; yazın ise çok sıcak. Bundan önceki başkanlar dahil derdimizi anlatmadığımız kimse kalmadı. Memduh Büyükkılıç da bir kaç kez burayı ziyaret etti ve kendisine bu sorunlarımızı ilettik. Her seferinde sorunları çözeceğinin sözünü veren Memduh Başkan maalesef bu sorunumuza bir çözüm üretmedi. Biz hala soğukta donmaya sıcakta da yanmaya devam ediyoruz" dediler.

Esnafı dinleyen İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel de "Ne söylerseniz haklısınız. AKP'lilerin en büyük özelliği zaten söz verip yapmamak. Eğer burada bir rant hissetmiş olsalardı sorununuzu çoktan çözmüşlerdi. Rant kapısı olmadığı için sizin sorunlarınıza sessiz kalmışlar. Biz de içeri girince zaten hissettik alanın soğuk olduğunu. Hadi biz hareketliyiz ve geziyoruz esnafı. Ama bizler gün boyu buradasınız ve hareketsizsiniz. Hareket etmeyen insan daha çok üşür. Halinize gerçekten üzüldüm. Ama tasalanmayın, az kaldı. İyiler geliyor. İyilerin belediye başkanı olduğu yerde sorunlara duyarsız kimse kalmayacak. Mutlaka sizi kışın sıcak, yazın da serin ortama kavuşturacağız. Hiçbir endişeniz olmasın" dedi.

Esnaf gezisi sırasında Yücel, terminalden yolculuk yapan vatandaşlarla da konuştu ve onların beklentilerini dinledi.

Öte yandan İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel'in ziyaretini gören AKP'li Başkan Memduh Büyükkılıç da ertesi gün şehir terminalini ziyaret etti.

Esnafı gezen ve onlarla sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Elbette her işletmede problemler oluşuyor, onları giderme yönünde ilgili kararları verdik, talimatların yerine gelmesini takip edip, insanların daha huzurlu, daha konforlu şekilde hizmet almalarını sağlama yönünde irade göstereceğiz. Bütün bunların yanında bol camlı, bol ışık alması mantığı içerisinde yapılmış, buna bağlı olarak ısınma yönünden sıkıntıları da göz önüne alarak, hem tramvay hattı hem de çevreyol açısından daha uygun olan bir anlayış içerisinde projemizi günün koşullarına uyarlayıp, yeni yerinde hayata geçirme yönünde gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Onu da birkaç ay içerisinde kamuoyu ile paylaşıp, ihalesini yaparak, hayata geçireceğimizi ifade ediyorum. Yeni yapılacak terminalin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Büyükkılıç'ın terminal ziyareti sonrası yeniden bir açıklama yapan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Bugüne kadar verdiği sözleri tutmayan AKP'li Büyükkılıç, ziyaretimiz sonrası paniklemiş ve soluğu terminalde almış. Açıklamalarına baktığınızda yine sadece gülücükler dağıtıp oradan ayrılmış. Kısa vadede bir çözümü yok. Yine esnaf bu kışı da donarak geçirecek. Konuşmalara baktığınızda yapacağız, edeceğiz, taşıyacağızdan başka bir şey yok. Hatırlatmak isterim. Mayıs 2023 seçimleri öncesi Kayseri'de ekmeğe zam yapılmıştı. O dönem bakan olan Hulusi Akar ve Başkan Büyükkılıç, büyük bir panik içinde zammın geri çekildiğini duyurmuştu. Ama seçim kazanıldıktan sonra o zamlar yeniden devreye girdi. Şimdi de aynısı olacak. Terminal esnafı asla bu söyleme kanmasın. Başkan Büyükkılıç, seçim olduğu için söz vermek zorunda. Yapsaydı zaten 5 yıl içinde bu işi çözerdi. Sizi kandırmaya çalışıyor asla inanmayın" ifadelerini kullandı.