TRT’nin yeni dizisi, Soğanlı’da çekilecek

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) ekranlarla buluşacak olan Karaağaç dizisi, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi sınırlarındaki, kadim medeniyetlere ait eserlerle ve doğal güzelliklerle dolu olan ve Kayseri’nin önemli bir turizm merkezi olan Soğanlı Vadisi ev sahipliği yapacak.

Dizinin ilk çekimlerine başlandı ve yayına girmesiyle birlikte ekranlara Soğanlı’nın doğal ve tarihi güzellikleri gözler önüne serilecek. Dizinin Soğanlı’da çekildiği Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesabı üzerinden de duyuruldu.