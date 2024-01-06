TRT'nin yeni dizisi, Soğanlı'da çekilecek
TRT'nin yeni yıla girilmesiyle birlikte yayınlayacağı Karaağaç dizisine Kayseri'nin önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Soğanlı Vadisi ev sahipliği yapacak.
- 06.01.2024 11:00
- Güncelleme: 06.01.2024 11:00
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) ekranlarla buluşacak olan Karaağaç dizisi, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi sınırlarındaki, kadim medeniyetlere ait eserlerle ve doğal güzelliklerle dolu olan ve Kayseri’nin önemli bir turizm merkezi olan Soğanlı Vadisi ev sahipliği yapacak.
Dizinin ilk çekimlerine başlandı ve yayına girmesiyle birlikte ekranlara Soğanlı’nın doğal ve tarihi güzellikleri gözler önüne serilecek. Dizinin Soğanlı’da çekildiği Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in sosyal medya hesabı üzerinden de duyuruldu.
1ha
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