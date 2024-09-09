Turistler Kapadokya'ya akın ederken, Kayseri'ye selam veren yok!

Kapadokya'nın mistik atmosferi ve benzersiz doğal oluşumları, yılda 3 milyon turisti bölgeye çekmeye devam ediyor. Ancak bu ziyaretçi akınından sadece 60 km uzaklıkta bulunan Kayseri'de durum farklı. Bir zamanlar Kapadokya'nın merkezi olan Kayseri, ne yazık ki turistlerin ilgisini çekemiyor.

Kapadokya'nın göz alıcı peri bacaları ve tarihi yer altı şehirleriyle ünlü olduğu bilinirken, Kayseri’nin tarihî miraslarına yönelik ziyaretler oldukça sınırlı kalıyor. Bu durumun ardında yatan nedenleri anlamak için bölgenin kültürel ve tarihi değerlerine odaklanmak gerekiyor.

Kapadokya'nın doğal güzellikleri her daim büyüleyici olsa da, Kayseri'nin gizli kalmış tarihî mekânları da keşfedilmeyi bekliyor. Tarihin derinliklerinde yatan Anadolu medeniyetinin izlerini taşıyan bu mekânlar; müzelerden kalelere kadar geniş bir yelpazede seyahatseverlere eşsiz deneyimler sunabilir.

Bu bağlamda, hem Kapadokya’nın hem de yakındaki diğer şehirlerin turistik potansiyelini keşfetmek için farkındalık oluşturulması önem taşıyor. Turist sayısındaki dengesizliği göz önünde bulundurarak, bu zengin coğrafyanın tüm unsurlarının hak ettiği değeri görmesi adına atılacak adımlar büyük önem arz ediyor.

Kapadokya bölgesini Ocak’ta 153 bin 309, Şubat’ta 159 bin 819, Mart’ta 218 bin 479, Nisan’da 558 bin 464, Mayıs’ta 498 bin 354, Haziran’da 412 bin 730, Temmuz’da 371 bin 206, Ağustos’ta ise 550 bin 124 yerli ve yabancı turist gezdi.