Uyuşturucu tacirleri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişiye işlem yapıldı.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 15 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 49,31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylara yönelik olarak 13 kişi hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan, 2 kişi hakkında ise ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kütüphanelerde çalışma takvimi güncellendi
Kütüphanelerde çalışma takvimi güncellendi
Yol üzerinde Yamula Patlıcanı satış yerleri yapılıyor
Yol üzerinde Yamula Patlıcanı satış yerleri yapılıyor
Pınarbaşı'nda sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi
Pınarbaşı'nda sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi
Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Kıbrıs'ta barışın kahramanları o günleri anlattı
Kıbrıs'ta barışın kahramanları o günleri anlattı
Sayın Bayar Özsoy: 'Vatandaşlarımızdan gelen 2500'e yakın taleple tek tek ilgilendik''
Sayın Bayar Özsoy: 'Vatandaşlarımızdan gelen 2500'e yakın taleple tek tek ilgilendik''