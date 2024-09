Vali Çiçek: 'Allah'ım bana şehadet nasip et diyen kahramanlarımız dün olduğu gibi bugün de hala varlar'

Vali Çiçek, “Her gün kahramanlarımızın mücadelelerine şahit olmaktayız”

Cumhuriyet Meydanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazilik' ünvanının verilişinin 103'üncü yıldönümü munasebetiyle, ’19 Eylül Gaziler Günü Anma’ programı kapsamında tören gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Osman Balcı, protokol üyeleri, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Programın ardından Kartal Şehitliği ile ziyaret devam etti.



Çelenk töreni sonrasında konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri İl Başkanı Osman Balcı, "Anadolu’yu işgal etmek ve bu suretle Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 100 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki kahraman Türk Ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nde hezimete uğratılmış ve 1 sene sonra da topraklarımızdan atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi, savaşın seyrini değiştirerek, bugünün hür ve bağımsız Türkiye Devleti’nin yolunu açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sakarya Meydan Muharebesi’nin Muzaffer Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’e zaferin anısına 19 Eylül 1921’de Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını tevcih etmiştir. Gaziler Günü olarak kutladığımız 19 Eylül aynı zamanda Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin de kuruluş günüdür. Bu aziz vatana canını adayanların günüdür. Kahraman gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun. Sizler şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarını şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne kadar sürekli iç ve dış tehdide maruz kalmıştır. Vatanın kahraman evlatları İstiklal Savaşı’nda, Kıbrıs Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda ve günümüzde de vatanımızı bölmeye çalışan hainlere karşı canları pahasına her türlü tehdidi bertaraf etmiştir. Vatanını savunma mücadelesi, Türk varlığını sonsuza dek sürdürene kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan program sonrasında Kartal Şehitliği ziyaret edildi. Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Kuran-ı Kerim Tilaveti okunmasının ardından dua edildi.

Ziyaretin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.

Kartal Şehitliği’nde konuşan Vali Çiçek, “Kayseri’de bir gaziler gününde daha beraberiz. Gazilerimizin gününü kutladık ama hemen arkasından şehitlerimizin kabirleri başına dua etmeye geldik. Ailelerimiz; her gaziler gününde, şehitler günüde resmi ve dini bayramda olduğu gibi evlatlarının başında dualar ediyordu. Onlarla beraberdik, Allahın şehitlerimize cennette kavuşturacağına olan inancımızla birlikte şehitlerimizi andık. Bizim milletimizin dünyanın her yerinde şehitleri var. Balkanlardan, Avrupadan veya Afrikadan nereye giderseniz bu milletin önce gazi olmuş insanları ve şehitlerimizin mezarları ile karşılaşırsınız. Bu topraklarda gaziler gününün bambaşka bir anlamı var. Çünkü bizim tarihimiz boyunca mücadelemiz bir an bile kesintiye uğramamış. Şu an konuştuğum şu dakika içerisinde bile aslanlarımız, kahramanlarımız dağlarda, Suriye’de, Irak’ta ve Güneydoğu’da mücadele veriyor. Bizim her gün gazilerimiz ve şehitlerimiz oluyor. Bu tarih boyunca bir an bile kesilmemiş. Türkler var olduğu sürece her gün gazimiz ve şehidimiz olmuş. Dolayısıyla gaziler gününün bizim için çok daha farklı bir anlamı var. Her gün kahramanlarımızın mücadelelerine şahit olmaktayız. Bugün Libya’da, Suriye’de, Irak’ta ülkemizi bölmek isteyen alçaklar, ülkemizin içerisin de olsun, Güneydoğu’da olsun terör yuvalarında olsun, her yerde aslanlarımız, kahramanlarımız mücadele vermekte. Şehitlik ve Gazilik konuşulduğunda Allah'ım bana şehadet nasip et diyen kahramanlarımız dün olduğu gibi bugün de hala varlar. Dolayısıyla bu topraklarda gaziler gününü kutlamak başka topraklarda kutlamaya benzemez. Çok daha anlamlı ve Kayseri gibi milli duyguları güçlü bir yerde kutlamak da çok önemli. Eğer şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz bize, hepimize bu kadar fedakarlıklarının karşısında haklarını helal etmezlerse aldığımız hava, içtiğimiz su ve yediğimiz ekmek haram olur. Her birimizin haklarını helal ettirmek için evlatlarına, ailelerine çaba sarf etmemiz gerekiyor diyorum. Allah gazilerimize uzun ömürler versin. Şehitlerimizin ailelerine de uzun ömürler versin, onları da başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.