Vekil Arıkan, “İktidar ısrarla gündemden Gazze'yi uzaklaştırmak istiyordu”

Saadet Partisi Melikgazi Aralık ayı Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında konuşan SP Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, “Zor bir dönem, acılarla dolu bir süreç yaşıyoruz. Büyük bir acıyı da Gazze'mizde yaşıyoruz. Bugün 86’ncı güne girdiğimiz bir dönemde acının daha da fazla arttığı, zulmün daha da fazla arttığı, savaşın demiyorum, devlet terörünün, katliamın daha da arttığı bir süreci yaşıyoruz. Milli Görüş Hareketi olarak 1969, 1974, 1980, 1996 yılında bu zulmün karşısında olduk. Net bir şekilde İsrail zulmünün karşısında Filistinli mazlum insanların yanında olabilmek için en net duruşu ortaya koyan teşkilatlar olduğumuzu bir kez daha ifade etmiş olayım. Gazze'deki zulüm, yapılan işkence maalesef sıradanlaşmaya başlıyor. Maalesef haber bültenlerinde çok hızlı bir şekilde aşağıdaki gündem maddeler arasında yer almaya başlıyor. Şöyle bir rakamlara baktığımızda 20 binden fazla şehidimiz var. 60 binden fazla yaralımız var. 8 bin çocuk, 6 bin kadın katledilmiş. 103 tane gazeteci cezaevlerine atılmış. 4 bin 695- 5bin tane Filistinli kardeşimiz İsrailli cezaevlerine atılmış. 55 bin konut yıkılmış, 200 binden fazla konut, çok ciddi hasar almış. 115 tane cami kullanılamaz hale gelmiş. 23 tane hastane kullanılamaz hale gelmiş. 92 tane okul kullanılamaz hale gelmiş. 400 bin insan bulaşıcı hastalığın pençesine yakalanmış. Dikkat etmişsinizdir, 30 saniyede hepsini saydım ama hepsi çok büyük acı barındırıyor içerisinde. Gündemin Gazze olması gerekiyordu. İktidar ise ısrarla gündemden Gazze'yi uzaklaştırmak istiyordu. Bir öneri verdik; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir heyet oluşturulsun. Bölgede inceleme yapmaya gidilsin. Bugün Saadeti şusu busu değil. Tüm partiler, 6 tane grubu olan partinin hepsi gitsinler bölgede incelemelerde bulunsun önerisi yaptık. Kim tarafından reddedildi; AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. O beğenmedikleri, bizim STK'ların her gün laf yetiştirdikleri muhalefet partilerinin hepsi bu öneriye evet dediler. Sürekli sabah akşam yanında durdukları AK Parti ve MHP bu önerimizi reddetti. Heyet gönderemeyiz oraya dedi” şeklinde konuştu.

‘AK PARTİLİ YEREL YÖNETİMLERİN KÖTÜ YÖNETİMLERİ SEBEBİYLE ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ OLDU’

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Vacit Kip ise, “Hepimizin malumu olduğu üzere yerel seçimlerin gölgesi üzerimize düştü. Hükümet yerel seçimleri kazanabilmek için çeşitli argümanlar geliştirmeye çalışsa da AK Partili yerel yönetimlerin kötü yönetimleri sebebiyle artık mızrak çuvala sığmaz oldu. Özelde Melikgazi Belediyesi, genelde ise AK Partili yerel yönetimler millete hizmetten uzaklaşıp, günü kurtarmanın ve vatandaşı hizmetsizliğe alıştırmanın derdine düşmüş vaziyetteler. Zira her yerel seçim öncesinde başlayan yol yapım ve bakım çalışmaları yine bu yerel seçimden yaklaşık 1 yıl önce başlamış ve bitmek bilmeyen yol yapım çalışmaları vatandaşın ve esnafın çilesi haline dönüşmüştür. İstanbul, Ankara gibi illerde bir yol yapım çalışması kısa mesafelerde 1 veya 2 gecede, uzun mesafelerde taş çatlasın 3-5 gün sürerken ilimizde ve ilçemizde bir yol yapım çalışması kısa mesafelerde bile bırakın haftaları, aylar almaktadır. Vatandaşa ‘bak biz yol çalışması yapıyoruz’ görüntüsü verebilmek için esnafın iş yapması engellenirken vatandaşın ulaşımda sıkıntılar yaşamasına sebep olunuyor. Melikgazi Belediyesi'nin 2024 yılında borçlanmayı düşündüğü miktar ise tam 372.000.000,00 TL ve bu borç için ne kadar miktarda faiz ödeyeceğimizi de önümüzdeki süreçte göreceğiz. Her yağmur yağdığında tıkanan mazgallar gibi tıkanmış, sorunlar yağmur sularının yolları doldurduğu gibi doldurmuş ve taşmış durumda. Yerel yönetimler halkın sorunlarını gideremez, sorunlara çözüm üretemez hale gelmiştir. Yerel yöneticiler ciddi şekilde yorulmuştur. Uzun yıllardır yenilenmeyen altyapının nüfusu iki kat artan şehrimize artık yetmediğini belediyelerin görmesi için ne gerekiyor? Altyapının yenilenmesi gerektiğini en az 3 yıldır her yağmur yağdığında yolların yağmur sularıyla dolup taşması sebebiyle vatandaş görüyor fakat belediyelerin altyapıyı yenilemeye yönelik bir çalışması maalesef yok. Sorunlar o kadar çok ki, bu sorunları buradan anlatmakla bitiremeyiz. İşte yaşanan bu tıkanıklığı açmak için canla başla çalışan Saadet kadroları olarak bizler, önümüzdeki yerel seçimlerde de inşallah en güzel ve hayırlı sonuçları alarak yeniden Milli Görüş belediyeciliğini vatandaşımıza göstereceğiz. Önümüzde çok önemli olan yerel seçimler var. Vatandaşın iktidara olan güveni artık tamamen sarsılmış, iktidar vatandaş nezdindeki kredisini son genel seçimlerde kullanmış ve artık vatandaşın bu dar boğazdan çıkış için bu hükümete ve AKP'li belediyelere hiçbir güveni kalmamıştır” diye konuştu.