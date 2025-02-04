Yarıyıl tatilinde Kayseri'nin 3 müzesini 12 bin kişi gezdi

Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, ağırlığı öğrencilerden oluşan toplam 12 bin civarında vatandaş tarafından ziyaret edildi.

Öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı, nakdi destek, kurumlarından indirim, ulaşımda kolaylık gibi pek çok proje ve uygulamaya imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan müzeleri, kursları, sosyal yaşam merkezleri ve spor tesisleri ile de onların yanında yer almaya gayret gösteriyor.

Zorlu bir ilk dönem eğitim öğretim faaliyeti sonucunda sömestir tatiline ulaşan öğrenciler ile vatandaşlar, zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip kadim kent Kayseri’nin özelliklerini, hizmet veren müzeleri ziyaret ederek öğrendiler.

Toplam 16 günlük yarıyıl tatilinde başta öğrenciler olmak üzere 12 bin civarında ziyaretçi, söz konusu 3 müzeye yoğun ilgi gösterdi.