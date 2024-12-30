Yasa dışı av yapan 11 kişi kıskıvrak yakalandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan 11 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.

Yasa dışı av yapan 11 kişi kıskıvrak yakalandı

Kayseri DKMP ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 11 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. 
Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet kınalı kekliğe ve 1 adet av tüfeğine el konuldu ve ilgililer hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: 'Asım'ın Nesli' söyleşisi
Hacılar Belediyesi'nden Gençlere Değerler Eğitimi: "Asım’ın Nesli" söyleşisi
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Talas'ın Çanakkale Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Melikgazi'de ahlakın kaynağına yolculuk: Prof. Dr. Yunus Apaydın'ın anlatımıyla
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kayseri'nin yeni kültür ikonu: Devasa Kütüphane kapılarını açmaya hazırlanıyor
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kazım Karabekir Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm için ihale
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 2025 Temel Atma ve Açılışlar Yılı Olacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!