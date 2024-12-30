Yasa dışı av yapan 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince hafta sonu yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan 11 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.
Kayseri DKMP ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında, yasa dışı av yapan 11 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı.
Kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde yasa dışı av yapan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet kınalı kekliğe ve 1 adet av tüfeğine el konuldu ve ilgililer hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.