Aşağıdaki talebimi TBMM'de mail adresi bulunan tüm vekillere gönderdim, ancak sayın Devlet Bahçeli dahil, 200 kadar vekile ulaşmadı nedense!

Sayın Vekilim,

Engelli hakları konusunda bir talep

Mevzuat yapılırken engel, kişiyi neyden mahrum bırakıyorsa, ona yönelik düzenleme yapılması hakkaniyete ve gerçek duruma uygun olacaktır

Mesela engellilerin ulaşımları için alınan araçlardan özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi alınması hakkaniyete uyar değildir. Mevzuata göre alınmıyor denilirse, mevzuat yanlış düzenlenmiş, engel durumu yüzde doksan ve üzeri olanlar bu haktan direkt yararlanıyor, ama oran altında ise aracı engelli kullanmalı ve raporda özel donanımlı veya otomatik araç kullanabilir kaydı olması şartı aranıyor. Oysa heyet raporunda oranı 90ın altında olduğu için ve araç da kullanması imkansız olan ve araç onun için zaruri ihtiyaç olan nice engelli bu haktan yararlanamıyor.

Kriteri şu olmalı: Engelli araç kullanabilir durumda değilse, oran ne olursa olsun ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanmalı.

Ben bir avukatım. 2014 senesinde sağ felç geçirdim. Heyet raporuna göre engel oranım % 81, ama araç kullanmada ise gerçek durumda %100, araç alımında ÖTV ve MTV bağışıklığından yararlanmak istiyorum talepli bir başvuru yaptım vergi idaresine, talebimi mevzuat gereği reddettiler. Dava açtım, mahalline tevdi kararı verildi. Akabinde oradan gelen cevabı ondbusmana taşıdım. Orası dava açılmalıdır kararı verdi. Tekrar açtımdavayı ve istinaf yargılaması sonrası, kesin kararla davam kabul edildi. ÖTV ödemeden araç alabilir dedi mahkeme. Parasını ödeyerek araç aldım. Bayi, ÖTV2 beyannamesini vergi dairesine sundu kararla birlikte. Ben tamam zannederken, sizin açtığınız davada iptal edilen işlemde sunduğunuz rapor 2019 senesine ait bir yıl süreli, ama siz 2020 senesine ait sürekli raporunuzu beyannameye ek olarak koymuşsunuz. (rahatsızlıklar aynı, bir değişme yok. 2019 raporunun bir yıl süreli olmasının sebebi epilepsi nöbeti sonucu, omuz kemiğim kırılmıştı, kontrol istediler 1 yıl sonra)

Sonuç olarak davada iptal edilen işlem sizin bize sunduğunuz raporla ilgili olmadığı için, biz bu mahkeme kararını uygulayamayacağız dediler.

Bu işleme de dava açtım haliyle, ilk derece mahkemesi davamda beni haklı bulsa da istinaf mahkemesi hukuki imkansızlık gerekçesi ile davamı reddetti. Bendeniz de konuyu Anayasa Mahkemesine taşıdım, ancak mevzu yasal düzenleme gerektiriyor ki bu da sizin sorumluluğunuzda. Destek ve ilginizi talep ediyorum.

Saygılarımla

Av.İsmail Arslan Kayseri