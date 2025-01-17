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Mustafa Başaran

Ah ne üzüldüm, ne üzüldüm...

Mustafa Başaran

AH NE ÜZÜLDÜM NE ÜZÜLDÜM

ABD'de yangının açtığı zarar 150 milyar dolarmış. 
Bu paranın 100 milyarı Gazze Kasabına,50 milyar doları da, bebek katilleri Kandil'e gidecekti.
Gel de üzülme!

BAS OKKALI BİR KÜFÜR GİR ABB ‘de İŞE

Edok Komutanının karısına  sin kaflı küfür eden ve arkadaşını öldürmekle tehdit eden ve şanlı ordumuzdan kovulan teğmen Özgür Sığırcı'yı Mansur Yavaş derhal işe aldı maaş bol.
Ne sınav ne mülakat,küfür etmeniz yeterli.
Yeter ki küfür okkalı olsun!

TURHAN SELÇUK TÜRBANLILARI DOMUZA BENZETEN KARİKATÜR ÇİZİYOR

CHP'li İBB Başkanı  İmamoğlu Ekrem de bu rezili mükafatlandırıyor, açtığı 
kültür evine onun adını veriyor.
Merak ettim. Acaba İmamoğlu Ekrem'in anası türbanlı mı?
Türbanlı ise Ekrem,Müslüman kadını domuza benzeten bu İslam düşmanını nasıl mükafatlandırıyor?
Ya da türbanlılar Ekrem'i nasıl alıkışlıyor?
Anlayan varsa cevap versin.

ÜÇÜ DEĞİL ÜÇ YÜZÜ BİR ARAYA GELSE

Reis'in gölgesi bile olamazlar.
Ama iyi nal toplarlar.
Hep yaptıkları gibi.

ŞARA EKREM'İ SURİYEYE SOKMUYORMUŞ.

Şara, Erdoğan kursundan sertifikalı.
Dostunu da bilir düşmanını da.

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