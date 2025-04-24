OLMUYOR ÖZEL GARDAŞ OLMUYOR

Ne yaptınsa olmadı. Şaibeli kurultayda başkan oldun ama lider olamadın, olsan olsan eş başkan olursun. Mansur, Ekrem ve zatıaliniz. Muharrem de pusuda bekliyor unutma!

Liyakat ve samimiyet olmazsa olmaz, olmuyor.

Bir Gazze mitingi düzenledin gelen olmadı. Gelenlerin de kimi dans etti kimi göbek attı.

18 bin çocuk katledilmiş kimin umurunda!

KAFA ÇEKMEDEN OLMAZ!

Kadir Topbaş merhum, belediye sosyal tesislerinden alkolü kaldırmıştı. İmamoğlu (Herhalde imamın oğlu olduğu için) Belediye sosyal tesislerinde alkolü serbest etti.

Ak Parti, depremle ilgili yatırımlar yaptı, Deprem toplanma yerleri, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm gibi.

CHP'Lİ belediyeler ise belediyeye şarap rakı, viski...almak için milyonluk ihaleler açtı. İlçe belediyeler bile alkole, davulcuya, düdükçüye, türkücüye milyonlar verdi.

İBB başkanı Ekrem ne mi yaptı? Şarabın kalitelisini içmek için şu anda birlikte yargılandığı ehibbası ile Paris'e uçtu.

Deprem de neyimiş!

İçeceksin arkadaş içeceksin. Hem de şarap bardağının dibini bulana kadar.

ÖZEL ECEVİT'TEN BİR GÖMLEK DAHA İYİ!

Gölcük depreminde Başbakan Ecevit, deprem bölgesine ancak 3 günde ulaşabilmişti. Özel, ikinci gün İstanbul'a gitti.

Erdoğan mı?

Bütün programlarını iptal etti aynı gün İstanbul'da depremzedelerin yanında. Devlet bütün organlarıyla görev başında. Buna devlet adamlığı denir.