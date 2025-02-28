Özgür Efendi Buyurmuş

ÖZGÜR EFENDİ BUYURMUŞ: CEHEPE HALKIN KENDİSİYMİŞ!

O halk onun için mi 70 senedir kendini hiç iktidar yapmadı?

Lafla peynir gemisi yürümüyor. Sen şaibeli kurultayı hallet yeter.

Ha bir de Kılıçdaroğlu'na saplanan hançeri çıkar.

SAADET İLK SEÇİMDE İKTİDARMIŞ

Mahmut gardaş ya şaka yapıyorsun ya rüya gördün.

Cumhuriyet Gazetesi bile sen üçlü masadan kurtaramaz.

Ufak doğra civcivler de yesin.

BU KONGRE DERHAL İPTAL EDİLMELİ(!)

Bu gün yapılan Ak Parti kongresinden. bahsediyorum.

Bizim bildiğimiz kongrede yumruklar konuşur,sandelyeler havada uçuşur.

Balyalarla para gelir delegelere dağıtılır. Kimine telefon kimine bilgisayar verilir. Bazılarına da (Delegenin özgül ağrlığına göre) ev bağışlanır.en garip delegeye de oğlunu belediyede işe alma namus sözü verilir...

Bu kongrede bunların hiç biri yok. Ne konuşan yumruklar ne havada uçuşan sandalyeler ne de balya balya dövizler.

Bu kongre derhal iptal edilmeli(!)

DÜNYAYI YÖNETEN DÖRT ADAM

Fransız Le Point dergisi kapak yapmış. Dergiye göre dünyayı dört adam yönetiyor: Erdoğan, Putin, Trump ve Pincing.

Bana göre Le Point halt etmiş.

Dünyayı yöneten dev adamlar:

Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan,

Az kalsın unutuyordum. Büyük devlet adamı Cemal Enginyurt.