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Mustafa Başaran

Sırrı Süreyya

Mustafa Başaran

SIRRI SÜREYYA

85 milyonu birleştirmişti.
Allah rahmet eylesin.

İNÖNÜ DÖNEMİNDE CAMİLER SATILMIŞ KİMİ AHIR KİMİ MEYHANE YAPILMIŞTIR.

Ne hikmetse bir tek havra, bir tek kilise satılmamıştır. Nasıl bir tesadüfse camileri hep museviler satın almıştır.
İşte bir kaç örnek.
Kara Salih mescidi:Nesim oğluMişon'a
Sezayi tekkesi:İzak oğlu Jak'a satılmıştır
Beyoğlu İstiklal caddesindeki Katip Mustafa Çelebi camisi İstiklal meyhanesidir.
Cihangirdeki Sakabaşı mescidi tekel bayisidir.
Sirkeci tren istasyonunun yanındaki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa camisi anadolu saz evi idi  içinde dansöz oynatılmıştır. Özal döneminde camiye döndürülmüştür.
Daha yüzlerce mescit.

NETENYAHU HALİFELİKTEN KORKUYORMUŞ

Bizimkiler o korkuyu yüz senedir yaşıyor!

SİHİRLİDİR BU VALİZLER

Tavşan da çıkar,
Para'da
Jamer de
Hatta...
Çıkar.

DÜN MÜTEVAZİ BİR ARABAYA BİNİYORDU

Bugün 4 katlı villanın mutfağından yatak odasına asansörle çıkıyor.
Kankası ''yürü kulum'' dediyse o da yürümüştür.
Ama o kadar yürüyen var ki ne önü görünüyor ne arkası!

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