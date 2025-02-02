Yeni dönemin popüler mesleği: Gassallık

Cenaze Hizmetleri Usta Öğreticisi Rabia Gündüz,"Kursiyerlerimize cenazenin idari, hukuki ve dini boyutu hakkında bilgi vermekteyiz ve bunları aynı şekilde hayatlarına uygulayarak, kişinin yanında herhangi birisi vefat ettiğinde nasıl ve ne şekilde davranması gerektiğini kişilere anlatarak, bunu ölümün korkulacak bir şey değil, daha stabil bir hayatın parçası olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"dedi.



Son dönemde giderek daha fazla ilgi gören ve popülerleşen mesleklerden biri haline gelen gassallık, toplumda büyük bir merak uyandırdı ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bu mesleğin yükselen popülaritesi, insanların ölüm ve cenaze süreçlerine dair daha fazla bilgi edinme ve bu alanda uzmanlaşma arayışlarını artırdı. Kocasinan Belediyesi, erkekler ve kadınlar için gassallık kursları düzenliyor. Kurslarda, bir eğitmen eşliğinde cenaze hizmetleri sürecinin detayları ele alınıyor. Katılımcılar, gassallığın dini, hukuki ve psikolojik boyutları hakkında eğitim alarak, cenaze yıkama, kefenleme ve defnetme işlemlerini doğru ve profesyonel bir şekilde nasıl yapacaklarını öğreniyor. Kurs, cenaze hizmetlerine ilgi duyan vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

Cenaze Hizmetleri Usta Öğreticisi Rabia Gündüz konuyla ilgili ," Kursiyerlerimize cenazenin idari, hukuki ve dini boyutu hakkında bilgi vermekteyiz ve bunları aynı şekilde hayatlarına uygulayarak, kişinin yanında herhangi birisi vefat ettiğinde nasıl ve ne şekilde davranması gerektiğini kişilere anlatarak, bunu ölümün korkulacak bir şey değil, daha stabil bir hayatın parçası olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunu psikolojik ve dini boyutuyla en alt seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Burada cenazenin ölüm öncesi anından başlıyoruz, ölüm anını, ölümden sonra yıkanıp kefenlenip cenaze namazını kılıp defnedilip, defnedildikten sonra da cenazenin yanında durulup, en son görevimizi yapana kadar ifadelerle bunları anlatıp dersimizi sonlandırmış oluyoruz. 21 Ocak 2025 tarihinde kursumuz başlamıştır ve bu dönem çok yoğun ilgi almıştır. Kursumuz 25 kişilik kapasiteden oluşmaktadır ve haftada 4 saat olmak üzere toplamda 32 saat ders vermekteyiz. Kişinin e-Devlet üzerinden cenaze hizmetleri kursu aldığına dair bir belgesi oluşmaktadır" dedi.

Cenaze Hizmetleri Eğitmeni Samet Suvay ise konuyla ilgili ," Kursumuz bir ay gibi bir süre sürüyor. Burada sadece cenaze hizmetleri deyince, sadece gassal olarak yıkama ve kefenleme işlemleri görüldüğü sanılıyor, ama genel işlemleri görüyoruz. Cenaze, kişi ölüm anında ne yapılmalı, ölümden sonra ne yapılmalı, kefen, yıkama, ayriyeten kabir götürme, kabre koyma gibi işlemlerin hepsini burada detaylı bir şekilde görüyoruz. Bütün halkımızın da bunları aslında bilmesi gerekiyor. Kimin başına geleceği hiçbir zaman belli değil, yakınımızdan da olabilir, uzaktan da olabilir. Bu işlemleri bizlerin bilmesi gerekiyor. Herkesin de öğrenmesini tavsiye ediyorum. Gassal dizisinden sonra daha çok istek arttı, aslında değil de normalde insanların bunları, dediğim gibi, bilmesi gerekiyor. Herkese, her Müslüman’ın bir vazifesi bunlar; cenazeyi kefenlemek, yıkamak, defnetmek, cenaze namazı olsun, bütün işlemleri yapmak zaten bir Müslüman’ın vazifesi. Bunları da bilmek gerekiyor. Ben nasıl karar verdim? Ben zaten ilahiyatı bitirdim, ayriyeten bunun eğitimini aldım. İnsanlara faydalı olmak açısından halk eğitim üzerinden başvurumu yaptım ve başvurum kabul edildi. Ona binaen kurslar açtık" dedi.

Öte yandan kursa gelerek gassal olmak isteyen Kadın kursiyer Demet Özdemir," Hiç Gassal dizisini izlemedim, herkes izleyip gelmiş ama ben izlemedim. Merakım vardı, kocasına belediye böyle bir kursu açmış, başvurdum, kabul ettiler. Güzel bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Erkek kursiyer Hasan Kahyaoğlu," hocamız detaylı şekilde bize öğretiyor biz de elimizden geldiğince nasıl yardımcı olabiliriz şeyleri dini hükümler ile birlikte öğreniyoruz inşallah kasa dizisini izlemiştim oradan biraz etkilendim daha sonra da dediler ki kaşarla kursu başladı biz de kaydımızı yaptık buraya gelip başladık herhangi bir korkumuz yoktu zaten her nefis ölümü tatacaktır illaki oraya musalla taşına kendimizle yatacağımız için Bunu tam detaylı öğrenmemiz gerekiyor"dedi.