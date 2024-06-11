Yeni tesisat ustaları diplomalarını aldı
Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi ve Kayseri Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümünden bu yıl mezun olan başarılı öğrenciler diplomalarını aldılar.
Okul idareci ve öğretmenleriyle beraber mezuniyet törenine katılan Tesisatçılar Odası Başkanı Mehmet Faruk Vural, mezun olan yeni tesisatçılara usta önlüklerini hediye ettiklerini belirterek, genç ustalara ve bu ustaları yetiştiren öğretmenlerine teşekkür etti.