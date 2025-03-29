Yollarda bayram yoğunluğu
Kayseri' ile çebre illeri bağlayan karayollarında bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Yarın idrak edilecek olan Ramazan bayramı ned nedeniyle ilan edilen 9 günlük tatil başladı. Tatilin başlamasının ardından Kayseri’yi çevre illere bağlayan karayollarında yoğunluk yaşandı. Kayseri kent merkezinden ayrılmak isteyenler trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu. Kayseri – Malatya karayolu Malatya istikameti oluşan yoğun trafik bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.