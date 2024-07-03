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Yozgat'ta papirüs kağıdı ve 124 sikke ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda arama yapılan bir araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı.

Yozgat'ta papirüs kağıdı ve 124 sikke ele geçirildi
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda arama yapılan bir araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen istihbari çalışmaları sonucunda Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy’de bir aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramalarda Mısır ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 124 adet sikke ve işlemeli papirüs kağıdı ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken sürücü de gözaltına alındı.

İHA
Kayseri Gündem

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