Zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi
Kayseri'de bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kaza meydan geldi. 5 aracın karıştığı trafik kazasıyla ilgili ekipler soruşturma başlattı.
Kaza, Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza sebebiyle trafikte aksamalara meydana gelirken. Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti.
Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.