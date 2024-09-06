  • Haberler
  • Asayiş
  • 'Kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli yakalandı

'Kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan aranan şüpheli yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.’nin (35) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şüpheli şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ve Dursun Ataş, partisinden istifa etti
Ve Dursun Ataş, partisinden istifa etti
Mevsim geçişlerinde gün ışığına dikkat: Depresyona sebep olabilir
Mevsim geçişlerinde gün ışığına dikkat: Depresyona sebep olabilir
Mimarsinan OSB'de bir kadın erkek arkadaşı tarafında tüfekle öldürüldü
Mimarsinan OSB'de bir kadın erkek arkadaşı tarafında tüfekle öldürüldü
Başkan Büyükkılıç Tacettinveli Mahallesi'ndeki esnaf ile buluştu
Başkan Büyükkılıç Tacettinveli Mahallesi'ndeki esnaf ile buluştu
Başkan Çolakbayrakdar, 'Tarımda da Kocasinan farkı ve imzasını atıyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar, 'Tarımda da Kocasinan farkı ve imzasını atıyoruz'
Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane
Kamu Tasarruf Tedbirleri Hikaye: TRT Konseri şahane