15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okunarak dualar edildi.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okunarak dualar edildi.

Hunat Cami’nde Cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif’in okunmasının ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından dua edilmesinin ardından cemaat Cuma namazını eda etti.

Programa Vali Gökmen Çiçek, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, polis ve askeri yetkililer, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

16 ilçeye doğal gaz ulaştırma hedefine yönelik çalışmalar sürüyor
16 ilçeye doğal gaz ulaştırma hedefine yönelik çalışmalar sürüyor
Polis ekip aracı ile arazi aracı çarpıştı
Polis ekip aracı ile arazi aracı çarpıştı
Başkan Büyükkılıç OSB Genel Kurulu'na katıldı
Başkan Büyükkılıç OSB Genel Kurulu'na katıldı
Kayseri'de Gezilecek Yerler: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Kayseri'de Gezilecek Yerler: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Başkan Yalçın: '1 kuruş dahi kredi kullanılmamış, 1 milimetrekare arsa satılmamıştır'
Başkan Yalçın: '1 kuruş dahi kredi kullanılmamış, 1 milimetrekare arsa satılmamıştır'
Vali Çiçek: 'Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar'
Vali Çiçek: 'Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar'