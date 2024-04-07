2 katlı binanın avlusunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 katlı binanın avlusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2 katlı binanın avlusunda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde 2 katlı binanın avlusunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Fenese mahallesinde bulunan iki katlı bir binanın avlusunda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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